Burdur'da 'Geleceğin Sınıfı' projesi

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Kışla Mahallesi İlkokulu'nda yürütülen Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim Projesi (BİLGE) kapsamında oluşturulan 'Geleceğin Sınıfı' törenle açıldı.

'Geleceğin Sınıfı' açılış törenine Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, müdür yarımcıları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sınıfta öğrencilerin aktif olduğu, yenilikçi, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı esnek öğrenme ortamı oluşturuldu.

Kışla İlkokulunun proje üretim merkezi gibi çalıştığını belirten Vali Şıldak, "Benzeri çalışmaları yürüten okullarımız da var. Bu yüzden çok mutluyuz. Bütün bu faaliyetler, kapsamlı çalışmalar, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Bilge Projesi çatısı altında toplandı. Aynı kapsamdaki başka sınıf çalışmaları da hem il merkezimizde hem bazı ilçelerimizde devam ediyor. Emeği geçen bizlere katkısı olan büyük küçük bu girişime destek veren tüm kişi, kurum, kuruluş, okul müdürümüz ve yöneticileri başta olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bunlar bize çok güzel mesajlar veriyor" dedi.

İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, bütün sivil toplum ve meslek kuruluşları proje üretmeye, takibini yapmaya davet ettiğini belirten Vali Hasan Şıldak, "Burdur’da 2019 yılını proje üretim yılı olarak yaşayalım yaşatalım diye de bir çağrıda bulunmuştuk. Bu yöndeki faaliyetler hızla devam ediyor. Sonuçlarını alıyoruz. Bunları hep beraber yıl içerisinde almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları sınıfı gezdi ve öğretmenlerden bilgi aldı.

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