Burdur'da geçici aday listeleri seçim kuruluna teslim edildi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Burdur'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerine göre Burdur Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı), Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Deniz Kurt (Cumhur İttifakı), Saadet Partisi'nden Musa Sayar yarışacak.
Burdur'da yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Burdur: Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)
Ağlasun: Ali Ulusoy
Altınyayla: Ahmet Serttaş
Bucak: Emrullah Ünal
Çavdır: Mustafa Uysal
Çeltikçi: Rıza Yanar
Gölhisar: İbrahim Sertbaş
Kemer: İsmail Özay
Karamanlı: Fatih Selimoğlu
Tefenni: Süleyman Başer
Yeşilova: İsmail Kavla
- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Ağlasun: Mehmet Turgut
Altınyayla: Ali Karayel
Bucak: Azmi Özkurt
Çavdır: Süleyman Kayacan
Çeltikçi: Recep Aydın
Gölhisar: Nasuh Eroğuz
Kemer: Süleyman Yavuz
Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu
Tefenni: Ümit Alagöz
Yeşilova: Ömer Atasoy
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Burdur: Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı)
Ağlasun: Fevzi Kasap
Çeltikçi: Ahmet Bozdağ
Karamanlı :Turgut Yasa
Yeşilova: Mümtaz Şenel
- İYİ PARTİ
Ağlasun: Aydın Kaplan
Altınyayla: Recep Ergan
Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun
Çavdır: İsmail Kuzucu
Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol
Kemer: İsmail Boztaş
- SAADET PARTİSİ
Burdur: Musa Sayar
Ağlasun: Mahmut Gün
Altınyayla: Hasan Kavçakar
Bucak: Osman Kızıltan
Çavdır: Veli Eren
Çeltikçi: Seyit Onat
Gölhisar: Alaaddin Dinç
Karamanlı: Hasan Şahin
Kemer: Musa Kırlı
Tefenni: Ali İhsan Okunakol
Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan