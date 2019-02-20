Burdur'da geçici aday listeleri seçim kuruluna teslim edildi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Burdur'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerine göre Burdur Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı), Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Deniz Kurt (Cumhur İttifakı), Saadet Partisi'nden Musa Sayar yarışacak.

Burdur'da yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Burdur: Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)

Ağlasun: Ali Ulusoy

Altınyayla: Ahmet Serttaş

Bucak: Emrullah Ünal

Çavdır: Mustafa Uysal

Çeltikçi: Rıza Yanar

Gölhisar: İbrahim Sertbaş

Kemer: İsmail Özay

Karamanlı: Fatih Selimoğlu

Tefenni: Süleyman Başer

Yeşilova: İsmail Kavla

- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Ağlasun: Mehmet Turgut

Altınyayla: Ali Karayel

Bucak: Azmi Özkurt

Çavdır: Süleyman Kayacan

Çeltikçi: Recep Aydın

Gölhisar: Nasuh Eroğuz

Kemer: Süleyman Yavuz

Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu

Tefenni: Ümit Alagöz

Yeşilova: Ömer Atasoy

- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Burdur: Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı)

Ağlasun: Fevzi Kasap

Çeltikçi: Ahmet Bozdağ

Karamanlı :Turgut Yasa

Yeşilova: Mümtaz Şenel

- İYİ PARTİ

Ağlasun: Aydın Kaplan

Altınyayla: Recep Ergan

Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun

Çavdır: İsmail Kuzucu

Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol

Kemer: İsmail Boztaş

- SAADET PARTİSİ

Burdur: Musa Sayar

Ağlasun: Mahmut Gün

Altınyayla: Hasan Kavçakar

Bucak: Osman Kızıltan

Çavdır: Veli Eren

Çeltikçi: Seyit Onat

Gölhisar: Alaaddin Dinç

Karamanlı: Hasan Şahin

Kemer: Musa Kırlı

Tefenni: Ali İhsan Okunakol

Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan