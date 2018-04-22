Burdur'da faytoncuların sayısı azaldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da bölge halkı ve turistlere yönelik fayton turu yaptıranların sayısı azaldı. Eskiden sayıları 100'ün üzerinde olan faytonların sayısı günümüzde birkaç kişiye kadar düştü.

Burdur'da yıllar önce ulaşım aracı olarak kullanılan, günümüzde ise nostalji olarak şehir turunun yaptırıldığı faytonların sayısı azaldı. Kentte yaklaşık 35 yıldır faytonculuk yaptığını söyleyen İbrahim Saray (57), "Bedelli askerlik varken işlerimiz biraz daha iyiydi. Onlar da gittikten sonra işin tadı tuzu kalmadı. Faytona binen çok az. Eskiden işlerimiz çok güzeldi. Şimdi şehir turu için gelenler 5- 10 lira teklif ediyor. Arpanın kilosu kaç lira, samanın kilosu kaç lira" dedi.

Şehirde yıllar önce çok sayıda fayton olduğunu kaydeden Saray, "Şimdi 2- 3 fayton kaldık. Bu iş artık nostalji. Bir turdan 20- 30 lira alıyoruz. 5- 10 kuruş ekmek paramızı çıkarıyoruz. Eskiden 300- 400 lirayla evimize giderdik, şimdi 50- 60 lirayla gidiyoruz. İlk işe bağladığımızda Burdur'da 110- 120 fayton vardı. Şimdi birkaç kişi kaldık. Faytonculuğun tadı kalmadı" diye konuştu.

Haziran ve eylül arasındaki dönemde işlerinin daha iyi olduğunu belirten İbrahim Saray, baba mesleği olan faytonculuğu sağlığı elverdiği sürece ömrü sonuna kadar yapacağını ve memleketinde fayton kültürünü devam ettirmek istediğini anlattı.

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