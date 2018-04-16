Burdur'da 'Diyabetin Farkındayız' etkinliği

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Diyabetin Farkındayız' etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Hareketli Hayat Birimi tarafından 'Okulda Diyabet Programı İşbirliği Protokolü' kapsamında sağlıklı gelecekler için 'Diyabetin Farkındayız' etkinliği düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonundaki etkinliğe İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Daire Başkanı Musa Murat Erk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Zafer Demir, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fahrettin Türk, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, halk sağlığı başkanlığı personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, "Okullarda müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolün amacı ülke genelinde resmi veya özel okul ve kurumlarda Türkiye Diyabet Kontrol Programı ve Türkiye Obezite Kontrol Programı kapsamında çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okul veya kurumlarda bakımı konularında eğitim ve farkındalığın sağlanması, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve bu faaliyetlerle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak" dedi.

Aygören, Tip 1 diyabetin çocukluk dönemlerinde sık görülen kronik hastalıklarından olduğunu, tedavisinde insülin kullanılması ve kan şekeri takibi gibi sağlık uygulamaları nedeniyle yakın bir takip gerektiğini kaydetti. Aygören, Türkiye'de okul çağında 15 bin civarında diyabetli çocuk bulunduğunu ve her yıl 1500- 1700 arasında çocuğa Tip 1 diyabet teşhisi konulduğunu belirtti.

Aygören'in konuşmasının ardından Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından 'Acı Şekerli Hayat' isimli çocuklarda diyabeti konu alan tiyatro gösterimiyle Diyabet Korosu tarafından 'Diyabetliysen tahlil vermeye geldim', 'Şekerli misin vay vay' adlı şarkılar seslendirildi.

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