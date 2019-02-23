Burdur'da Birlikte Yaşlanalım Projesi

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklar Faaliyeti kapsamındaki Birlikte Yaşlanalım Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Projenin tanıtım toplantısına Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Kayış ile projenin İtalyan ve İspanyol ortakları katıldı. İki yıl süreli proje Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği koordinatörlüğünde Burdur Halk Eğitim Merkezi ile İtalya, İspanya ve Belçika'dan Halk Eğitim Merkezlerinin ortaklığıyla yürütülecek. Projeyle 60 yaş üstündeki yetişkinlere temel düzeye bilgisayar ve internet kullanımı becerisi kazandırmak, söz konusu bireylerin sosyal hayattan kopmamaları, arkadaş ve aileleriyle iletişimde kalmaları, doktor randevuları, bankacılık işlemleri, alışveriş, hava durumu, haber kaynaklarını okuma vb. temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşama katılmalarının sağlanması, aktif yaşlanmayı ve yaşlıların sosyal içermesini desteklemek amaçlanıyor.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, "Bu proje her yönüyle takdire değer. Tebrik ediyorum. Proje ilimiz için örnek teşkil etmesi boyutuyla önemsenmesi gerekiyor ama aynı zamanda içerdiği konu ve hedef kitlesiyle bizim de zaten devlet olarak baş tacı ettiğimiz yaşlılarımıza uzanması dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Burdur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Akan, projenin amacına ulaşması için proje yürütme ekibinin yapacağı çalışmaların yanında 4 bilişim teknolojileri öğretmeninin Belçika ve İtalya'da 60 yaş üstü yetişkinlere temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı ile mobil işlemleri gerçekleştirmeye yönelik birer haftalık eğitime katılacağını belirtti.

Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Kayış da projenin ildeki diğer sivil toplum kuruluşlarını da teşvik edeceğine inandığını söyledi.

İspanya ve İtalya'dan gelen proje ortaklarının konuşmasının ardından proje yürütücüsü Meryem Zincirli tarafından projenin içeriğiyle ilgili sunum yapıldı.

FOTOĞRAFLI