Burdur'da bahar konseri

Mesut MADAN/BURDUR, () - SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Akademik Oda Orkestrası, Burdur'da konser verdi.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde Mendelssohn, Massenet, Ivanovici, Schubert, Piazzola, Gershwin, Nichifor, Bregovic ve Martinez'in eserlerinden oluşan bir seçkiye yer verildi.

Konser, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, öğretim elemanları, öğrenciler ve Burdurlu sanatseverlerden tam not aldı. Konser sonunda Dekan Karakelle tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.

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