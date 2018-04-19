Burdur'da antrenör kursu

Mesut MADAN/BURDUR, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde futbol antrenörlüğünün ilk aşaması olan TFF Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu, Burdur'da başladı.

Teorik eğitimleri Burdur Gençlik Merkezi, pratik eğitimleri ise Gazi Atatürk Stadyumu'nda yapılan TFF Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu 10 gün sürecek. TÜFAD Burdur Şube Başkanı Özcan Yıldırım , "Kursumuza geçen günlerde kaybettiğimiz ilimiz futbol camiasının ve Yeşilovaspor Kulübü'nün simge ismi TÜFAD üyesi Muzaffer Baş adı verildi. Kursumuza ilimiz dışında birçok ilden 30 antrenör adayı katılıyor" dedi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Kurs eğitimcileri olarak TFF tarafından UEFA Antrenör Eğitmenleri (Tutor) Osman Üstünel ve Kazım Hakan Yılmaz görevlendirildi. Ayrıca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Eraslan da eğitime katkı sağlayacak. Kursun teori bölümleri Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi toplantı salonunda, saha uygulamaları da Gazi Atatürk Stadyumu'nda yapılacak. Kurs bitiminde yapılacak sınavlar sonucunda kursu başarıyla bitiren adaylar amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabilecek."

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