Burdur'da 43 bin öğrenci karne aldı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısında 263 okulda 43 bin 300 öğrenci karne aldı.

Burdur'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla merkeze bağlı Halıcılar Köyü Vefik Kitapçıgil Ortaokulu ve İlkokulunda tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Büğdüz Köyü Ömer Naci Bozkurt İlkokuluna gitti. Burada da karne törenine katılan Vali Şıldak, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını söyledi.

Burdur'da 263 okulda 43 bin 140 öğrencinin karne aldığını belirten Şıldak, "Öğrencilerimize ve ailelerine iyi tatiller diliyoruz. İlimizde 370'i Suriyeli olmak üzere 638 yabancı uyruklu öğrenci farklı sınıflarda eğitim gördü. İlimiz genelinde eğitim istatistiklerine baktığımızda okul öncesinde derslik başına 20, ilkokulda 12, ortaokulda 20 lise düzeyinde 18 öğrenci düşüyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde sayılar. Bütün öğretmenlerimize ve yönetici kadrolarımıza eğitimdeki çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

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