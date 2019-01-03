Burdur'da 15 Temmuz sergisi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan '15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar' sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü giriş katında açılan sergide Güzel Sanatlar Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinin kilden yaptıkları rölyeflerle 15 Temmuz'u anlattıkları ve 10 eserin yer aldığı serginin açılışını Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin, 15 Temmuz günü bombalanan Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan Burdurlu Polis Memuru Akif Altay'ın annesi Fadime Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram birlikte açtı.

Açılışta konuşan Hasan Şıldak, "15 Temmuz gibi yakın tarihimizdeki bir hainlik girişiminin unutulmaması adına, Türk milletinin sürekli olarak hatırlaması ve o anı yaşaması, o dinamizmi içinde tutması adına bu tür etkinliklerin toplumumuzda çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Buradaki anlamlı olan faaliyet sıradan bir sergi değil. Sanatsal değerinin yanı sıra asıl tarihimizde yer alan bir hainliğin adeta duvara çiviyle çakılırcasına zihinlere kazınması adına çok değerli bulduğumuz, halkımıza da büyük mesajlar veren bir çalışma. Bu çalışmayı daha anlamlı kılan da iki aziz şehidimizin aileleriyle bu sergiyi açmamız oldu. 15 Temmuz unutulmadı, unutulmayacak. Şüheda kanıyla sulanmış olan bu vatanın sahipleri var" dedi.

Serginin gezilmesi sırasına Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin kardeşinin rölyefini görünce gözyaşlarını tutamadı. Şıldak ve protokol üyeleriyle şehit yakınları öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

FOTOĞRAFLI