Burdur Birinci Amatör'de yeni sezon başlıyor

Mesut MADAN / BURDUR,() -

Burdur Futbol İl Temsilcisi Murat Türker, Birinci Amatör'de mücadelelerin 6 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Futbol İl Temsilcisi Murat Türker, "2018-2019 futbol sezonumuz 6 Ekim Cumartesi günü Gazi Atatürk Stadı'nda oynanacak Maküspor-Burdurspor karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde 9 takım mücadele edecek" dedi.

Ligde ilk yarının 2 Aralık'ta sona ereceğini aktaran Türker, "Ligde mücadele edecek takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Lig sonunda ilk 4 sırayı alan takım play-off maçları oynayacak ve şampiyon olan takım BAL Ligi'nde ilimizi temsil eden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'la baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Baraj maçını kazanan takım yoluna BAL'da devam edecek" diye konuştu.

Burdur Birinci Amatör'ün açılış maçında Gazi Atatürk Stadı'nda 6 Ekim günü saat 14.00'de Maküspor-Burdurspor, saat 16.00'da ise Çeltikçi Belediyespor-Tefenni Gücü karşı karşıya gelecek.

Burdur Birinci Amatör'de Maküspor, Burdurspor, Çeltikçi Belediyespor, Tefenni Gücü, Burdur Belediyespor, Yeşilova Belediyespor, Hacılar Gençlikspor, Gölhisarspor ve Zafer Gençlikspor mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hazırlık maçından detay

- Murat Türker ile röportaj

- Hazırlık maçından detay

(FOTOĞRAFLI)