Burdur Barosu Gedik'le devam

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Barosu Olağan Genel Kurulu'nda Ramazan Gedik yeniden başkanlığa seçildi.

Kent merkezindeki bir otelde yapılan Burdur Barosu 44'üncü Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Ramazan Gedik, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

İbrahim Şahin'in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda konuşan Gedik, avukatı merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. Gedik, "Genelde yargının, özelde de avukatların sorunları gittikçe çoğalıyor, bunların çözülmesi için her platformda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Avukatlığa, cübbemize sahip çıkmak zorundayız. Avukatların, hukuktan, barodan ve Türkiye Barolar Birliği'nden başka sığınacağı yer yok. Yargının üç ayağından biriyiz. Yargıyı bağımsız ve tarafsız yapan bağımsız savunmanın katkısı ve yargıyı denetlemesidir" dedi.

Ramazan Gedik başkanlığındaki Burdur Barosu yönetim kurulu şu isimlerde oluştu:

Özgür Köse, Abdullah Özel, Meltem Özdemir, Tuncay Uysal, Çiğdem Çelikdemir Bozova, Özlem Yılmaz Peksüslü, Ali Özdemir, Kıvanç Atakul.

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