Bünyan'da çocuk parkı ve spor kompleksi törenle açıldı

KAYSERİ, () - BÜNYAN Belediyesi tarafından 15 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan ve Bünyan eski Belediye Başkanlarından merhum Ahmet Yaşar Toktaş’ın isminin verildiği çocuk oyun parkı ve spor kompleksi düzenlene törenle kullanıma açıldı.

Düzenlenen törene AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu,Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ilçede şimdiye kadar yapılan yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yapılan hizmetin vefa belediyeciliği adına güzel bir örnek olduğunu ifade ederek ” Başkanımıza teşekkür ediyorum, yapılacak her hayırlı işin Ankara’da temsilcisi ve takipçisiyiz. Başkanımız projeyi hazırlamış bizimle paylaştı. Bakanlığımız döneminde bizde elimizden gelen desteği verdik. Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Bir destek varsa tabi ki kendi memleketimizin de bundan faydalanmasını isteriz. Yapılan bu hizmetin Bünyan’a ve memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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