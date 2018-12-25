Bunalıma girdi ormanlık alanda kendini astı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bunalıma giren Tuğrul K. (37), ormanlık alanda kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3413 Sokak yanındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Tuğrul K., evlerinin yanında bulunan ormanlık alanda ağaca bağladığı iple kendini astı. Bir süre sonra gelen yakınları, K.'nin kendini ağaca astığını fark etti. Bulunduğu yerden indirilen K. için sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Yapılan incelemede Tuğrul K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha önce 6 kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen K.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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