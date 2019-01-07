BUMEP’te sertifika heyecanı yaşandı

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hanımlarının eğitim görmesi amacıyla hayata geçirilen Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP), 2019 yılının ilk mezunlarını verdi. 3 bin524 katılımcının sertifikaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından törenle kendilerine takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk hizmetlerinden olan Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP), binlerce insana nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Ev hanımlarının bilgiye daha rahat ulaşabilmeleri ve çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen BUMEP projesinden faydalanan 3 bin 524 kursiyer ile Türkiye’de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen BENMEP projesinden faydalanan 776 kursiyer, katılım belgelerine kavuştu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen projenin Nisan 2018-Ocak 2019 eğitim dönemi katılım belgesi dağıtım töreni Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda yapıldı. BUMEP ve BENMEP projesi tanıtım filmi gösterimiyle start alan program öncesinde, Büyükşehir Belediye Orkestrası sanatçıları davetlilere mini bir konser de verdi.

SERTİFİKALAR DAĞITILDI

BUMEP’in Bursa genelinde 65 eğitim dönemini geride bıraktığını, 12 eğitim aracı ile birlikte halen faaliyetine devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Projemiz hizmete alındığı tarihten bu yana merkez ilçeler ve Mustafakemalpaşa, İnegöl, İznik, Orhangazi, Karacabey ve Yenişehir’de eğitimler verdi. Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli’ye de önümüzdeki dönemlerde bu hizmetin götürülmesini planlıyoruz. Bugün Nisan 2018-Ocak 2019 dönemleri arasında eğitimlerini tamamlayıp, belge almaya hak kazanan 3 bin 524 kursiyerimize sertifikalarını teslim ediyoruz. Ayrıca kurs bitiminde yapılan sınavda 80 ve üzeri puan alan kursiyerlere de çekiliş ile akıllı telefon, tablet ve laptop hediye ediyoruz” dedi. Törenin sonunda Başkan Aktaş, kursiyerlere katılım belgelerini vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda ayrıca, yapılan çekilişle şanslı kursiyerlere akıllı telefon, tablet ve laptop gibi hediyeler takdim edildi.

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