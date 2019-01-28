Bulut Şelalesi, Vali Çeber'i büyüledi

RİZE Valisi Kemal Çeber, Türkiye'nin en yüksek şelalesi unvanını taşıyan Çamlıhemşin ilçesindeki Tar Deresi Bulut Şelalesinde incelemelerde bulundu. Vali Çeber, şelalenin ortaya çıkardığı görsel şölenin büyüleyici olduğunu söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberindeki Ardeşen Kaymakamı ve Çamlıhemşin Kaymakam vekili Emrah Yılmaz ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşımoğlu ile birlikte, Çamlıhemşin’e 11 kilometre, Ayder Yaylası'na 7 kilometre uzaklıkta bulunan Tar Deresi Bulut Şelalesi’ni ziyaret etti. Bölgede incelemelerde de bulunan Vali Çeber, Türkiye’nin en yüksek şelalesi unvanını taşıyan Tar Deresi Bulut Şelalesi’nin ortaya çıkardığı görsel şölenin büyülediğini belirtti. Vali Çeber “Bulut Şelalesi 250 metrelik bir yükseklikten ve dört kademeden Tar Deresine düşmekte ve bu özelliği ile de Türkiye’nin en yüksek şelalesi unvanına sahiptir. Bölgede sis olmadığı günlerde bile şelalenin tepesi neredeyse her gün bulutlarla kaplıdır. Sanırım şelalenin ismi de buradan geliyor. Bulut Şelalesi’nin döküldüğü Tar Deresi’nin Kaçkar’ın yamaçlarındaki maceralı yolculuğu da bu noktadan başlıyor” dedi.