Bulut: Rize’de çiftçilere 50 milyon TL destek sağlandı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Tarım ve Orman İl Müdürü Şafak Bulut, 2018 yılında müdürlüğün yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Bulut, çiftçilere bu yıl 50 milyon TL'ye yakın destekleme sağlandığını açıkladı.

Rize'de İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.İl Müdür Yardımcısı Selda Dalgıç, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldığı toplantıda İl Müdürü Şafak Bulut, bir yıl içinde gerçekleşen faaliyetleri değerlendirdi. Bulut, 2018 yılında il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak 1 milyon TL bütçeli Kafkas Anaarı üretim Merkezi projesini gerçekleştirdik. İlimizin Muradiye beldesinde bölgemizin en büyük kayın mantarı üretim alanı ve aynı zamanda kompost hazırlama tesisi faaliyete geçti. Bitkisel üretimin geliştirilmesine bağlı çaya ilave destek ürün olarak mavi yemiş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi her geçen gün artış göstererek devam ediyor. Kadın çiftçilerimize av araçlarının kadın eliyle donanımı ve tamiri konusunda uzman iş gücünün ilimize kazandırılması projesi ile kadın çiftçilerimize iş gücü imkanı sağlandı. İlimiz çiftçisinin üretmiş olduğu meyvelere katma değer kazandırmak için Meyve Kurutma Tesisi ilimize kazandırıldı. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi projesi ve Genç çiftçilerimiz desteklenmesi projeleri ile birlikte bu yıl yaklaşık olarak çiftçilerimize 50 milyona yakın bir destekleme yapmış olacağız”

2019 yılında da çiftçilerin yanında olacaklarını belirten Bulut, "Projelerimiz devam edecek. 2019 yılının başta ülkemize, çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.