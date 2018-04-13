Bulut: Geçmişten kalan istihdam teşviklerinizi alın

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunla birlikte iş dünyasının geçmişe dönük istihdam teşviklerinden yararlanabilmesinin önünün açıldığını vurgulayarak, "Geçmişten kalan istihdam teşviklerinizi alın. 31 Mayıs gününe kadar başvurmazsanız yanar" çağrısında bulundu

1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 yılları arasında uygulanacak olan teşviklere ilişkin yasal düzenleme 7103 sayılı kanunla TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yasa, sadece yeni teşvikleri değil, 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanunlar ve diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmayanların bu haklarından faydalanabilmesinin de önünü açıyor. İş dünyasına çağrıda bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, "İlave istihdamda prim ve vergi desteği 2018'de de sürecek, 5 bin 412 TL'ye kadar olan ücretler de teşvike dahil edilecek. Bu destek 12 ay sürecek. Bir Senden Bir Bende programıyla imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmeler ve esnaflara önemli bir teşvik sağlanacak. Özellikle KOBİ'ler, alacakları her bir kişi için sadece 6 ay prim ve vergi ödeyecek, geri kalan 6 ayı devlet karşılayacak. Bu destek de 12 ay sürecek. İşbaşı Eğitim Programına katılanlara verilen günlük 61 liraya kadar harçlık ve ödenen genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İşkur tarafından karşılanmaya devam edecek. İşletmeler herhangi bir ücret ödemeden doğrudan İşkur üzerinden ilgili teşviklere başvuru yapabilecek. 2018 yılı içerisinde her bir ilave istihdam için en az 10 bin TL'lik bir maliyet firmaların üzerinden kalkmış olacaktır" dedi.

Başkan Bulut, geçmişten kalan istihdam teşviklerinden de yararlanma çağrısında bulunarak, "İş insanlarımız en geç 31 Mayıs gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvurmaları halinde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanunlar ve diğer kanunlarla sağlanan teşviklerden yararlanabileceklerdir. Aksi halde teşvikler yanar" diye konuştu.