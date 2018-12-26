'Buluşların sırrı doğada saklı'

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Çiçek, tasarım, inovasyon ve icatların doğa kaynaklarından beslendiğini söyledi.

İSTE Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Özlem Çiçek, doğanın boğuştuğumuz tüm sorunları çözdüğünü söyledi. Doğadan esinlenerek yapılan teknolojik buluşların, çok geçerli ve sağlıklı olduğunu dile getiren Çiçek şöyle konuştu:

"Temel fikir, doğanın boğuştuğumuz sorunların çoğunu çözmüş olmasıdır. Yaşamını sürdürenler başarılı olmuştur. Başarısız olanlar ise fosil olmuştur. Hayatta kalmanın sırlarını bu başarılı olan varlıklar içermektedir. Bunu anlayıp, kendimiz için gerekli olan teknolojilere çevirmemiz gerekiyor. Doğa neyin çalıştığını, neyin uygun olduğunu, neyin uzun ömürlü olduğunu öğrenmiştir. Herhangi bir sorun için çözüm aranıyorsa, o çözüm doğa incelenerek bulunabilir. Biyomimetik olarak da adlandırılan Biyomimikri, problemlere doğadan ilham alarak çözüm üreten bir disiplindir.”

KARINCALAR TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMUŞ

Dr. Özlem Çiçek, insanların trafik sorunlarına çözüm bulamazken, karıncaların bulduğunu, köpek balığı derisinin incelenerek yapılan yüzücü mayosunun diğerlerinden daha kullanışlı olduğu gibi örneklere yer verdi. Çiçek, sunumunda; nilüfer çiçeği yaprağındaki dokunun, toz ve kir parçacıklarını doğal olarak temizlediğini belirterek, bir boya firmasının da binaların dış yüzeyini yıkamaya gerek kalmadan temiz tutmak için bu sistemi, dört yıllık bir Ar-Ge sonucunda boyaya uyarladığını ve başarılı olduğuna dikkat çekti.



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