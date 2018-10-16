Bulgurlu Göller Karakaşçiftliği yoluna asfalt

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi Bulgurlu, Göller, Karakaşçiftliği grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Kent merkezine yakın kırsal mahallelerde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi 4,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda sathi asfalt çalışması yaptı. Yolun Bulgurlu Mahallesi bölümünde ise yol bakım onarım çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz yıl grup yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi 3,5 metre genişliğindeki yolu 10 metre genişliğine çıkarmıştı. Bu yıl ise altyapı çalışmalarından sonra yolu asfaltlayarak Malatyalıların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, grup yolunda incelemelerde bulunup bölge halkıyla bir araya geldi. Geziye AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güde, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Karakaşçiftliği Muhtarı Şevket Yavuz, bazı meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldılar. Anadolu insanının heyecanının ve şevkinin Malatya'nın her noktasında görüldüğüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bundan birkaç hafta önce buraya gelmiş, sizlerle hasbihal etmiştik. Grup yolumuza epey emek verilmişti. Geçtiğimiz yıl genişletilmiş, altyapı sorunları çözülmüştü, bir tek asfaltı yapılmamıştı. Bunu yapmak da bize nasip oldu. Burada otobüse binmiştim. Otobüsteki hemşerilerim 'Başkanım bu tozdan ne zaman kurtulacağız' diye serzenişlerde bulunmuşlardı. Bugün bu sorunun ortadan kalkmasından son derece mutlu ve huzurluyum. Az önce yolda yürüdük bütün stresimiz geçti gitti" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×