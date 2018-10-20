Bulgaristan’a gitmek isteyen 66 kaçak yakalandı

Vahit İŞBŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’nde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen 66 kaçak yakalandı. Kırklareli’nin Çağlayık köyünde 4 Irak, 16 Afganistan, Kofçaz ilçesinin Ahlatlar köyünde...

Bulgaristan’a gitmek isteyen 66 kaçak yakalandı

Vahit İŞBŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’nde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen 66 kaçak yakalandı.

Kırklareli’nin Çağlayık köyünde 4 Irak, 16 Afganistan, Kofçaz ilçesinin Ahlatlar köyünde 16 Irak ve 1 Pakistan, Aşağı Kanara köyünde 21 Irak ve Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde de 4 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yapan Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ve N.K. gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin tamamlanmasından sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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