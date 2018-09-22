Bulgaristan sınırında 37 kaçak yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, ( )-KIRKLARELİ’nin Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen 30 Pakistan 7 Afganistan uyruklu kaçak mülteci yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a sınır Dereköy ilçesi Bostaş köyünde yol devriyesi sırasında iki ayrı araçta yaptığı aramada 30 Pakistanlı, 7 Afganistan uyruklu kaçak mülteci yakaladı. Ekipler 37 kaçak mülteciyi Pınarhisar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ederken araç sürücüleri M.Ç., ile M.M.,'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilirden M.Ç., tutuklanırken, M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

