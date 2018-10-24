Bulgaristan'da Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyecekler

KARŞIYAKA Sanat Derneği Biz Bize Türk Sanat Müziği Korosu, Bulgaristan Korolar Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek, Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylenecek.

Bulgaristan'ın Shumen şehrinde Rodni Zvutsi Karma Korosu'nun 120. yılı nedeniyle 26 -28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivale Türkiye'den davet edilen Karşıyaka Sanat Derneği Biz Bize Türk Sanat Müziği Korosu, 35 kişilik ekibiyle 5 şarkılık bir konser verecek. Sahneye en son finalde çıkacak olan Karşıyaka Sanat Derneği, Vardar Ovası başta olmak üzere Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvar hazırladı.

Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, "Koro şefimiz udi Mustafa Sever gerçekten harika denecek şarkılar seçti. Ulu önderimizin sevdiği şarkıları Bulgaristan'daki festivalde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak amacıyla söyleyeceğiz" dedi.

Erboy, organizasyon komitesinin, Shumen Belediyesi Ulusal Topluluk Salonu'nda verecekleri konserin, festivalin en önemli bölümü olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Erboy şöyle dedi:

"Çeşitli ülkelerden gelecek korolar arasında finali bizimle yapmaları ayrı bir gurur. Bu nedenle daha da özenle hazırlandık. Karşıyaka Sanat Derneği'ne Bulgaristan'dan gelen davet bizleri onurlandırdı. Çok yeni ve henüz 3 konseri derneğimiz çatısı altında veren Biz Bize Türk Sanat Müziği Korosu için bu onurlu bir görev olacak. 35 kişilik kafilemiz 25 Ekim Perşembe günü özel otobüsle yola çıkacak, 29 Ekimde de Karşıyaka'ya dönecek."

İZMİR, ()

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