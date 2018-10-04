Bulgaristan'a geçmek isteyen 123 göçmen yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ'nde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen Pakistan, Afganistan, Filistin uyruklu 123 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.
Kırklareli'nden yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen aralarında Pakistan, Afganistan, Filistin uyrukluların da bulunduğu 123 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin merkez, Pınarhisar, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenleri para karşılığında kaçırmak istedikleri belirlenen organizatörler M.Ç. ve H.T., jandarma tarafından gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.