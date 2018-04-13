Bulgar belediye başkanlarından, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ziyaret

TEKİRDAĞ,()-BULGARİSTAN Ram Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Angel Papazov, birlik üyesi 10 belediye başkanı ile birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi’ni ziyaret etti.

TRAKYAKENT tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Tekirdağ’a gelen ekibi Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Hulusi Özocak karşıladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette Ram Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Angel Papazov, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ile Ram Trakya Belediyeler Birliği’nin çalışmalarını paylaşıp Süleymanpaşa Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten dolayı Ram Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Angel Papazov ve üye belediye başkanlarına teşekkür eden Güral, Tekirdağ’ın Bulgaristan’da tanıtımı için Ram Trakya Belediyeler Birliği ile iletişimlerinin devam edeceğinin altını çizdi.