'Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülleri' sahiplerini buldu

Kaan ULU/ANKARA, ()-ANKARA'da Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği'nin geleneksel olarak verdiği 'Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülleri' sahipleri buldu.

Hukuk ve Demokrasi Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödül Töreni'ne, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye Odalar Birliği Başkanı TOBB Rıfat Hisarcıklıoğlu, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği Başkanı Nevzat Türkön, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türk Parlamenter Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın da aralarında bulunduğu iş, spor, sanat ve hukuk dallarında toplam 20 ödül verildi.

Bir otelde düzenlenen törende konuşan Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği Başkanı Nevzat Türkön , FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinerek, Türkiye'nin uygulamalarda aksaklıklar olsa da darbe teşebbüsünü hukukla savuşturan tek ülke olduğuna dikkati çekti.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise, çok farklı siyasi ve dünya görüşlerinden olabileceklerini söyleyerek, " Önemli olan her milli davada, her milli meselede bir olmayı başarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti üzerine bu bölgede senaryolar yazıldığını, oyunlar oynandığını bilmemek için ya gafil ya hain olmak lazım. Her senaryoyu başarısız kılmanın tek bir yolu vardır. Hepimizin, yüzde 100'ümüzün Türk milleti çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şemsiyesi altında kucaklaşmamız. Bundan başka hiçbir çıkış yolumuz da yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da, "Hakimlikten gelme bir insanım. Uzun yıllar hakimlik yaptım. Bürokraside uzun yıllar çalıştım. Bu süre içerisinde hem hakim ve savcılara hem avukatlara hem de diğer yargı mensuplarına, hemde adalet arayan herkese elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışacağım. Bu ödül bana bir kez daha bunu hatırlatacak. Her zaman baş ucumda taşıyacağım" şeklinde konuştu.

