Bulduğu 2 bin lirayı polise teslim etti

YALOVA’nın Altınova ilçesinde bir ATM’de bulduğu parayı örnek bir davranışla Emniyete teslim eden vatandaş, büyük takdir topladı.

Altınova’da bir bankanın ATM’sinde 2 bin lira bulan Erkan Aydın, parayı Altınova İlçe Emniyet Amirliği’ne teslim etti. İlçe Emniyet Amirliği’nce yapılan araştırmalar sonucunda paranın Murat Tartar’a ait olduğu tespit edildi. Altınova İlçe Emniyet Amiri M. Ferit Duman, paranın iadesi için Murat Tatar ile temasa geçerek kendisini Altınova Kaymakamlığı’na davet etti. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’in makamında, parayı bulan Erkan Aydın’ın katılımıyla 2 bin lira Murat Tatar’a teslim edildi.

Murat Tatar parayı bulup Emniyete teslim eden Erkan Aydın’a teşekkür ederken Kaymakam Özyiğit ve İlçe Emniyet Amiri Duman, örnek davranışından dolayı Aydın’ı tebrik ettiler. Erkan Aydın ise yaptığı açıklamada insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi.



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