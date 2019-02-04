Buğulanan otomobil camları otomatik giderilecek



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, sürücüsüz araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen otomatik anti-buğu sisteminin patentini aldıklarını söyledi.

İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından geliştirilen, 'Taşıt Camlarında Otomatik Anti-Buğu Sistemi' Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Turan Arat, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaan Baltacıoğlu ve Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu tarafından geliştirildi.

Taşıt camlarındaki buğulanmayı otomatik olarak önleyen sistem farklı hava koşullarında araç içi camlarında oluşan ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen buğunun giderilmesinde kullanılacak olan kullanışlı bir sistem geliştirildi. Geliştirilen sistem; iç ve dış sıcaklık, nem ve basınç ölçen araç içi ve araç dışı sensörler ile tasarlandı. Elektrik kontrol ünitesi ile çalışabilecek olan buğu çözücü mekanizmanın tasarımında, nano-teknolojinin sağladığı imkânlar kullanıldı. Nanoteknolojinin, araç camlarının üretimi esnasında PVB (polivinil butiral) katmanı içerisinde kullanılması ile şeffaf yapılı ve uzun ömürlü rezistanslar hızlı ısı taşınımını artıracak. Araç içinde zeki iklimlendirme ile buğu çözme işleminin elle yapılmasının önüne geçecek olan bu sistem; sürücü ve yolcu konforunu artırmanın yanında, sürücüler için daha güvenli bir sürüş imkanı da sağlayacak.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite olarak teknoloji konusunda ektikleri tohumların meyvelerini almaya başladıklarını belirtti. Rektör Dereli, "Endüstri 4.0'ı destekleyen Teknoversite vizyonu ile beslenen İSTE'li akademisyenlerimizce sürücüsüz araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen otomatik anti-buğu sisteminin patentlenmesi üniversitemiz adına gurur vericidir. Bu gururu bizlere yaşatan buluşçu öğretim üyelerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum"dedi.

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