Buğday yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Sinan UÇAR/TORUL/GÜMÜŞHANE,()-GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde kayganlaşan yolda buğday yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Kemal Uğur (69), yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Zigana Dağı Köstere mevkisinde meydana geledi. Trabzon'dan Erzurum yönüne giden Kemal Uğur idaresindeki 61 K 1294 plakalı TIR, su birikintisi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilmesi sonucu kasasında yer alan buğdayların yola savrulduğu TIR, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.