Buğday hırsızlığında gözaltına alınan 5 kişi serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, özel bir liman işletmesinden TIR'la 15 ton buğday çaldıkları iddia edilen 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek Sanayi Sitesinde, dükkanlarının önündeki yola dökülmüş buğday gören esnaflar durumu polise bildirdi. Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçede bulunan özel bir liman işletmesinden TIR'la 15 ton buğdayın çalındığını tespit etti. Olaya karıştıkları iddia edilen O.İ., S.Ş., A.D., G.D. ve E.İ., polisin çalışması sonucu yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ve G.D. savcılık, S.Ş., sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. E.İ. ve O.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişi ise aranıyor.

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