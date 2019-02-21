Büfeye tüfekle ateş edenler yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, büfeye av tüfeği ile ateş eden 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi büfe sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sorun olduğunu söyledi.

Olay dün akşam saatlerinde, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. O.C.'nin işlettiği büfeye av tüfeği ile ateş açıldı. Şans eseri yaralanan olmadı.Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri büfeye ateş eden kişilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 kişi yakalanırken, olayda kullandıkları av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D., K.T. ve E.Ö. iş yeri sahibi O.C. ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığını, kavga sonrasında giderken ateş ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.