Bucalı kadınlardan köydeki duvarlara resim

BUCA Belediyesi'nin köy turizmini geliştirmek amacıyla köylüleri lavanta üretimine yönlendirerek yerelde kalkınma modelini hayata geçirdiği kırsal Doğancılar Mahallesi için el ele veren 16 resim kursiyeri kadın, duvarları yaptıkları resimlerle süslüyor. Ana teması lavanta olan resimlerle görsel bir güzellik yaratılıyor.

Yıllardır içlerinde yaşattıkları resim aşkını tuvallere yansıtmak isteyen kadınlar, Buca Belediyesi Çamlıkule Semt Evi'nde resim kursuna katılıyor. Kurs sayesinde geliştirdikleri yeteneklerini çevreyi ve mekanları güzelleştirmek için ortaya koymak isteyen Bucalı kursiyerler, el ele verip Buca Belediyesi'nin kırsal Doğancılar Mahallesi'ni kalkındırma projesine destek verdi.

Her sabah, Buca Belediyesi'nin ekonomik kalkınmaya yönelik olarak lavanta üretimini teşvik edip ve köy turizmini geliştirme çalışmaları yaptığı Doğancılar'a gelen 16 kadın, ellerinde boya kovaları ve fırçalarıyla resimler yapıyor.

Resim kursunda Buca Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden öğrendikleri resim tekniklerini özenle duvarlara uygulayan kursiyerler, yeteneklerinin güzel bir amaca hizmet etmesi ve Doğancılar'ın köy turizminde üst noktalara gelmesinde katkı koymaktan heyecan duyuyor. Lavantayı ana tema olarak belirleyen kursiyerler, renkli resimlerinin her köşesini, kokusu ve şifalı etkileriyle bilinen lavantalarla donatıyor. Bir hafta sürecek çalışmalarda büyük yol kat eden kadınlar, oluşturdukları güzellikleri gururla seyrediyor.

İZMİR, ()

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