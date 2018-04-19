Bucalı çocuklara kültür turu

BUCALI çocuklar Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Buca kültür turuyla tarihini öğrendi.

Buca Belediyesi, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği kültür turuyla Bucalı çocuklara kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıttı. Tur kapsamında De Jongh Malikanesi, Mübadele Evi, Yanık Kahveler, Rees Köşkü, Dutlu Sokak ve Buca’nın tarihi mekanlarını gezip bilgi alan çocuklar hayatlarında ilk kez tarihi mekanları ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. Gezi sonrası Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülen Hacı Davut Fargoh Köşkü’ne gelen Bucalı çocukları Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina karşıladı.

İZMİR, ()

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