Bucak'ta Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği' yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan 'Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği' Bucak'ta da yapıldı. Bucak Emniyet Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 12.30-13.30 saatleri arasında yapılan etkinlikte; bu yıl Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle sürücülerin kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme anlatıldı.

Yağmura rağmen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde yapılan etkinliğe Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık, bazı resmi kurumların amir ve müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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