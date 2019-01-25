Bucak'ta tarım alanları zarar gördü

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı.

Bucak'ta, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ile birlikte etkisini sürdüren yağış, hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları kırıldı, tabelalar yerinden söküldü. Pek çok mahallede enerji kesintisi yaşandı. Yağış nedeniyle Kestel köyündeki DSİ taşkın koruma kanalları ve dereler taştı. Bucak ve Kestel ovalarında yüzlerce dekar ekili alan su altında kaldı.

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