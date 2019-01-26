Bucak'ta sokak hayvanları için protokol

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Belediyesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi arasında sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için protokol imzalandı.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin ile MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner protokolü imzaladı. Yalçın Sezgin, "Belediyemiz ve MAKÜ Veterinerlik Fakültesi arasında yapmış olduğumuz protokol gereği , sokak hayvanlarımıza gerekli bakım rehabilitasyon, kısırlaştırma aşamalarından geçtikten sonra kulak küpeleri de takılıp sokağa doğal hayata bırakılacak" dedi.

Kaymakam Sezgin, bu projeyi Bucak Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber takip edeceklerini de kaydetti.

MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, "Sokak hayvanlarının bir şekilde topluma kazandırılması gerekiyor. Bunların sağlıklı bir canlı olarak yaşamlarını sürdürmesi gerekiyor. Bizlerin de temel görevi bunları kontrol altına alıp, toplum sağlığını koruma amaçlı bu protokolü imzalıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI