Bucak'ta Sinema Günleri başladı

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında Sinema Günleri başladı.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle BEKAP kapsamında Sinema Günleri başladı. Bucak Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler karne hediyesi olarak film izledi.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, "Öğrencilerimizin yarı yıl tatiline girmelerinden dolayı başarılarını Sinema Günleri ile ödüllendiriyoruz. Bütün öğrencilerimizi yarı yıl tatili boyunca Kültür Merkezi'nde oynayacak sinema günlerine bekliyoruz" dedi.

19 Ocak'ta başlayan Sinema Günleri'nde her gün saat 10.30'da ilkokulu, saat 15.00'te ortaokul, saat 20.00'de ise vizyondaki ya da vizyondan yeni inmiş sinema filmleri yetişkinlere ücretsiz olarak izlettirilecek.

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