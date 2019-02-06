Bucak'ta seçim güvenliği toplantısı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimleri dolayısıyla seçim güvenliği ve genel güvenlik alanlarında toplantı yapıldı.

Bucak Belediyesi'nde yapılan toplantıya Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, bazı resmi kurumların amir ve müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Bucak Emniyet Müdürü Mustafa Erdem Bede, seçim güvenliği ve genel güvenlikler hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Yalçın Sezgin, bu yerel seçimlere asıl muhtarlık seçimlerinin damga vuracağını belirterek, "31 Mart yerel seçimleri için baktığımız zaman bir mahalleden çok sayıda muhtar adayı görülmekte. Bunun sebebi de muhtarlarımız devletle halk arasında köprü konumunu görmesi, devletin vatandaşa ulaştırmayı hedeflediği özverili çalışmayı yapmalarıdır" dedi.

Yalçın Sezgin, demokrasinin gereği olarak seçimlerde rekabet ortamının olacağını da hatırlatarak, muhtarların kamu görevi yaptıkları için seçimleri hoşgörü içerisinde geçirmelerini ve diğer muhtar adaylarının da kırıcı hareketlerden kaçınmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI