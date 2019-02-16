Bucak'ta seçim güvenliği toplantısı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler dolayısıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Bucak Kaymakamlığı'nda, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin başkanlığında yapılan toplantıya Bucak Emniyet Müdürlüğü ve Bucak Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda geçmiş seçimlere göre daha mütevazi bir seçim ortamı yaratmak için siyasi parti temsilcilerinin önerileri oldu. Yapılan önerilerde sokaklarda çevre kirliliği yapacak şekilde direklere ve benzer yerlere afiş yapıştırılmaması, siyasi partilerin araçlarının bir partinin üç araçtan fazla giydirmesi yapılmaması, seçim araçlarında kesinlikle müzik çalınmaması ve kısıtlı anons kullanılması konularında karar alındı.

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