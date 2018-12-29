Bucak'ta referandumdan 'evet' çıktı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için yapılan referandumdan 'evet' sonucu çıktı.

Bucak Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi Jandarma Kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kapsayan Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için referandum yaptı. Kurulan 3 sandıkta mahalleli projenin uygulanıp uygulanmamasını oyladı.

Referandum sonucu 869 kişinin oy kullandığı sandıklardan 628 'evet', 237 'hayır' oyu çıktı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

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