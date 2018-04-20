Bucak'ta koltuklar çocukların

ANTALYA, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yalçın Sezgin, makamını Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Hüseyin Üstün'e devretti.

Bucak Belediye Başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Üstün, bu yıl TBMM'nin açılışının 98. yılının kutlandığını söyledi. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diyen Hüseyin Üstün, ardından ilçede yapılması gerekleri sıraladı. Engelliler için üst geçitlerde asansör olmadığı, kaldırımların engellilerin kullanımına uygun olmadığını belirten Hüseyin Üstün, "Bunun acilen düzeltilmesini istiyorum. Her mahallede çöp kutularının geri dönüşüm için düzenlenmesi ve çevre kirliliği oluşturmaması için yer altına konulmasını istiyorum. Çocuklar oyun oynamayı sever. Bunun için her mahallede oyun sahası ve yüzme havuzlarının olduğu büyük bir oyun parkı kompleksi tesis edilmesini istiyorum. İlçemizde kültür ve sanat etkinliklerinin oldukça yetersi olduğunu görüyorum. Bu kapsamda şehir sineması ve tiyatro salonu oluşturmasını istiyorum" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanlık koltuğundan kalan Hüseyin Üstün, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin'e teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin de "Verilmiş olan bu talimatların ve yapılması gerekenlerin belediyenin imkanları doğrultusunda yapmaya çalışacağız" dedi.

Bucak'ta kaymakamlık koltuğu ise Emin Gülmez İlkokul öğrencileri Elif İrem Kaptanoğlu'na devredildi.

Elif İrem Kaptanoğlu ilçede eksik gördüğü işleri ve konuları telefon ile talimatlar vererek yapılmasını istedi.

Kaymakam Sezgin, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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