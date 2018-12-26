Bucak'ta Kent Meydanı projesi halka sorulacak

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde yapılacak Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi halk oylamasına sunulacak.

Bucak Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi Jandarma Kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kapsayan Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi'ni 28 Aralık'ta halk oylamasına sunacak. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, "Projeyle halkımızın her kesiminin yararlanabileceği yeşil alanlar betonlaşma olmadan inşaat yoğunluğu olmayacak şekilde ilçemizde öğrenim gören yaklaşık 7 bin üniversite öğrencimizin de sosyal yaşamını destekleyecek yaşam alanlarının oluşturulması, ilçe merkezimizde yaşanabilirliği arttıracak, yayalarımızın da trafik yoğunluğu olmadan rahatça dolaşımıyla ekonomik ve sosyal hayatın canlanmasına faydalı olacak yaya yollarının oluşturulması, yeşil alanlar, yayalaştırma, estetik, kültürel değerler ve diğer yönleriyle bir bütün olarak kent merkezinde ulaşılabilirlik, sosyal iletişim ve bütünleşmenin sağlanması, ticari yapılarda kullanılan mevcut tabela ve sundurmalardan dolayı ortaya çıkan görüntü kirliliğini engellemek amacıyla proje kapsamında tek tip görüntü, kentsel estetikle görünümün daha iyi bir görsel güzellik kazandırılarak resmi bayramlar ve diğer sosyal etkinliklerde kullanılabilecek geniş alanların oluşturulması düşünülmekte" dedi.

Projeyle ilk defa ve örnek teşkil edecek şekilde ilçede referandum ile halkın görüşüne başvurulacağını vurgulayan Yalçın Sezgin, "Proje referandum sonucu nitelikli çoğunluğun oranı ve idarenin takdirinde olup, duruma göre proje hazırlama çalışmalarında ikinci aşamaya geçilecektir. Ayrıca projeyle mevcut inşaat alanlarında artış olmadan aynen korunması, diğer sosyal alanların yer altına alınmasıyla yapılaşma yoğunluğundan kaçınılacaktır. İlçemiz gelişmekte ve büyümekte olan bir yer olmakla birlikte köhneleşen binalardan yenilenmesi, şehrin silueti ve mimari estetik açısından yeni bir Bucak kimliği kazanması için projenin önemi büyüktür. Bu büyük projeyi halkımızın görüşlerine sunuyoruz. İlçe Seçim Kurulu'nun 10.12.2018 tarih ve E.347987 sayılı olumlu görüşleriyle Cami Mahallesi, Kredi Yurtlar Kurumu'nda 1 sandık, Konak Mahallesi Recai Tosyalı Düğün Salonu'nda 1 sandık ve belediyemiz hizmet binasında 1 sandık olmak üzere 3 sandıkta 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 09.00 ile 16.30 arasında referandum yapıyoruz. Halkımızı referanduma katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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