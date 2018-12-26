Bucak'ta kaza: 2 yaralı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve kamyonete çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya-Burdur karayolunun Bucak geçişindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve kamyonete arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçlar kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI