Bucak'ta kaza: 1 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bucak- Kocaaliler karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Didem D.'nin kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole ters dönen otomobilde sürücü Didem D. yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Didem D. ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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