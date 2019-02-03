Bucak'ta kaldırım çalışması

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesindeki Yeni Mahalle Aşağı Cadde'de yaya kaldırımı yapım çalışmaları başladı.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık, Fen İşleri Müdürü Ömer Gümüşay ile birlikte Yeni Mahalle Aşağı Cadde'de yapılan çalışmaları inceledi. Yalçın Sezgin, "İlçemizde göreve başladığımızdan bu tarafa gerek mülki idare amiri olarak, gerekse belediye başkan vekili olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek ilçemizin güzelleşmesi, modernleşmesi, halkımızın hayat seviyesinin yükselmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de Yeni Mahalle 1257 Sokak ile 19 Mayıs Caddesi arasında bulunan 1100 metre uzunluğundaki Aşağı Cadde'nin alt yapısı ve üst yapısı ile ilgili çalışmalarımızdı. Bu caddemizden göreve geldiğimiz ilk aylarda doğalgaz ana çelik boru hattı yapımını gerçekleştirdik. Tabii ki bu arada yolumuzda bozulmalar meydana geldi, tamirat yaparak geçici çözüm ürettik. Bu caddemizde asfalt yapımı planladık. 2018 yılı içerisinde asfalt ihalesi yaptık. Asfaltlama çalışmalarından önce caddemizin yağmur suyu drenaj çalışmaları, değişmesi gereken içme suyu hatlarını ve boş olan arsalara kanalizasyon ve içme suyu abone hatları verilmesi çalışmalarını tamamladık. Geçen aylarda caddemizi sıcak asfalt kaplama yaptık. Şimdi de 19 Mayıs Caddesi kavşağından itibaren caddemizde yaya kaldırımı yapım çalışmalarımıza başladık" dedi.

Yaya kaldırım çalışmalarının caddenin her iki tarafına da yapılacağını, bir tarafının ise engelli taşıyla kaplanacağını aktaran Yalçın Sezgin, "1100 metre uzunluğunda olan caddemizde çift taraflı olarak yaklaşık 2200 metre yaya kaldırımı yapmış olacağız. Göreve geldiğimiz 2017 yılı eylül ayından 2017 yılı sonuna kadar 14597,83 metrekare parke yol, 1128,30 metrekare kaldırım çalışması ve 385 engelli taşı döşeme çalışması yaptık. 2018 yılında 92108,67 metrekare parke yol, 10188,20 metrekare kaldırım çalışması ve 7996 adet engelli taşı döşeme çalışması yaptık. Görev süremiz içerisinde ilçemizin daha modern bir görünüme kavuşması, vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda ulaşımlarını sağlamak için yol, kaldırım yapım çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

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