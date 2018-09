Bucak'ta EDS'ler devreye giriyor

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesindeki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) 26 Eylül'den itibaren çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Bucak'ta kurulumu tamamlanan ve bir süredir deneme çalışmaları yapılan EDS Anlık Hız İhlali ve Kırmızı Işık İhlal Sisteminin yarından itibaren devreye gereceği açıklandı.

Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak ilçesinde kurulumu tamamlanan EDS alt bileşeni olan Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal Sistemleri; D650 Devlet Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı Zeliha Tolunay Meslek Yüksekokulu önü Burdur-Antalya istikameti ve Kahveler üst geçit girişi Antalya-Burdur istikameti her iki yönde otomobil, minibüs, panelvan araçlar için 70 km/s, diğer araçlar için 50 km/s Anlık Hız Tespit Sistemi; D650 Devlet Karayolu üst geçit altı Sanayi Kavşağı Burdur- Antalya ili her iki yönde Kırmızı Işık İhlal Sistemi; D650 Devlet Karayolu üst geçit altı Kahveler Kavşağı Burdur- Antalya ili her iki yönde Kırmızı Işık İhlal Sistemi, Bucak ilçesi şehir içerisinde Mobil İhlal Tespit Sistemleri (MİTS), 26.09.2018 Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle aktif olarak çalışmaya başlayacaktır" denildi.

FOTOĞRAFLI