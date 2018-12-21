Bucak'ta asfalt çalışmaları

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık, Yeni Mahalle'den sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Yalçın Sezgin, ilçede doğalgaz, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik gibi altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Ekim ve kasım aylarında altyapıyı hazırladıklarını kaydeden Sezgin, "Aşağı Caddesi'nde asfalt çalışması tamamlandıktan sonra Oğuzhan, Çavuşlar, Barbaros ve Onaç mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapacağız" dedi.

Mart 2019'a kadar 50 bin ton sıcak asfalt dökeceklerini kaydeden Kaymakam Sezgin, "Çalışmalarımız tamamlandığında 70 kilometre sıcak asfalta kavuşmuş olacak. Bir buçuk yılda 40 kilometre sıcak asfalt döktük. Sıcak asfalt dökemediğimiz yerlerde ise belediyemiz 100 bin metrekare parka taşı döşeyecek. Yapım ihalesi yapıldı ihale itiraz süresi tamamlandıktan sonra diğer mahallelerimizde parka taşı döşeme çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

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