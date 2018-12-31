Bucak'ta araç yangını

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin motor bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bucak Konak Mahallesi 2729 Sokak'ta seyir halindeki otomobilden koku geldiğini fark eden sürücü, aracı durdurdu. Motor bölümünden duman yükselmeye başladığını gören çevredekiler polis ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobile kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Otomobil daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI