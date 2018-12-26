Bucak Bilfest projesi kabul edildi

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Bucak Bilim Festivali (Bucak Bilfest) adlı TÜBİTAK 4007 projesi kabul edildi.

Projeyi hazırlayan Bucak Emin Gülmez Ortaokulu öğretmenlerinden Alper Kansu, Ömer Abalı, Esma Yitik ve Emine Evrim Arlı Konu, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan'ı ayrı ayrı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Bucak Bilfest TÜBİTAK 4007 projesinin nisan ayında Bucak'ta 4 gün süreceği, katılımcı öğrencilerin 30'a yakın atölyede farklı bilimsel çalışmalar, deneyler, robotik kodlama, stem, 3d yazıcılar ile tasarım gibi pek çok yenilikçi ve bilimsel alanda birebir eğitim alma şansına sahip olacağı belirtildi. Ayrıca festival boyunca her gün serbest etkinlikler alanında öğrenciler ve halka açık olarak ilgi çekici deneyler, etkinlikler, konserler, bilimsel şov ve gösteriler, gökyüzü gözlemleri, planetaryum ve sanatsal etkinliklerle de yaklaşık 10 bin kişiye erişilmesinin planlandığı kaydedildi. Bucak Bilfest 9-12 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

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