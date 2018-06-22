Buca’da yaşlı ve engellilere 'seçim' servisi

BUCA Belediyesi, 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimlerde, demokratik katılımın güçlenmesi, herkesin vatandaşlık görevini yapabilmesi amacıyla yaşlı ve engelli vatandaşlara oy sandıklarına ulaşım hizmeti sağlayacak.

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde engelli ve yaşlıların en önemli vatandaşlık görevini yapabilmesi için harekete geçen Buca Belediyesi, servis hizmeti koyuyor. Buca Belediyesi seçim günü engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy sandıklarına götürecek. Sorunsuz ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları sağlanacak olan vatandaşlar işleri bitikten sonra da evlerine bırakılacak.

Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek olan servis hizmeti için engelli ve yaşlı bireylerin Buca Belediyesi’nin 0 506 265 64 65- 0 555 746 35 43- 0 232 452 52 74 numaralarını arayarak talebini iletip, adres bilgilerini vermesi yeterli olacak.

İZMİR, ()

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