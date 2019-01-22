Buca’da başarılı öğrencilere burs

BUCA Belediyesi ilçede eğitim gören 2 bin 500’ü ortaokul, 750’si lise olmak üzere toplam 3 bin 250 başarılı öğrenciye tahsil yardımında bulunacak.

İzmir'in Buca ilçesinde eğitim gören başarılı, ancak mali durumu iyi olmayan öğrencileri destekleyip, şevklerini arttırmayı amaçlayan destek kapsamında, Buca Belediyesi tarafından 2 bin 500 ortaokul, 750 lise öğrencisine burs verilecek. 8 ay sürecek tahsil yardımı çerçevesinde ortaokul öğrencilerine aylık 150, lise öğrencilerine ise aylık 200 TL tahsil desteği sağlanacak. Başvuruların Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Burs Bürosuna 28 Ocak’tan itibaren yapılabileceğini bildiren belediye yetkilileri, son başvuru tarihinin 8 Şubat 2017 olduğunu açıkladı.

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

Başvuru için; 2017 - 2018 Öğretim Yılı 2. dönem ve 2018 - 2019 Öğretim Yılı 1. dönem takdir/teşekkür belgesinin okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi, okul müdürlüğünden alınacak öğrenci belgesi gerekiyor.

İZMİR, ()

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